Криминал
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Сегодня 09:30
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В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В настоящее время службы МЧС разбирают завалы. Также уничтожены гаражи. Еще один двухэтажный дом сильно поврежден.

Они стреляли ночью и именно в то время, когда все находятся дома и спят.

Сверхмощная ракета ударила по центру жилого дома, что исключало любые шансы спастись.

Никаких военных объектов или чего-то подобного рядом не было. То, что делает россия на нашей земле – это настоящее массовое убийство.

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом

Источник: Зоря

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Новости портала «Весь Харьков»

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