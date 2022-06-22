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В Золочеве прямым попаданием российской ракеты был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом
В настоящее время службы МЧС разбирают завалы. Также уничтожены гаражи. Еще один двухэтажный дом сильно поврежден.
Они стреляли ночью и именно в то время, когда все находятся дома и спят.
Сверхмощная ракета ударила по центру жилого дома, что исключало любые шансы спастись.
Никаких военных объектов или чего-то подобного рядом не было. То, что делает россия на нашей земле – это настоящее массовое убийство.
Источник: Зоря
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