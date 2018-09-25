В Золочевском районе задержали незаконного лесоруба

В полицию поступило сообщение от жителей Золочевского района о том, что в лесу вблизи села Россоховатое неизвестный пилит деревья.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, прибывшие в лес правоохранители застали на месте ранее судимого 33-летнего жителя села Петровка, который успел спилить четыре дерева.

Своими действиями мужчина причинил лесному хозяйству материальный ущерб на сумму 33000 гривен.

Как пояснил полицейским злоумышленник, древесину он планировал продать.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости