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В Ізюмі ексгумували тіла майже 340 українців
З місця масового поховання в Ізюмі станом на вечір 21 вересня ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ.
Про це передає Суспільне з посиланням на прокурора Харківської області Олександра Фільчакова.
Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами та численними переломами кісток, є й тіла з ознаками катування.
Нагадаємо, щонайменше тисяча мирних мешканців Ізюма могли загинути (https://t.me/spravdi/17000) навесні 2022-го внаслідок злочинних дій росіян.
Джерело: https://t.me/spravdi/17624