В Ізюмі ексгумували тіла майже 340 українців

З місця масового поховання в Ізюмі станом на вечір 21 вересня ексгумували тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ.

Про це передає Суспільне з посиланням на прокурора Харківської області Олександра Фільчакова.

Дуже велика кількість ексгумованих – з мінно-вибуховими травмами та численними переломами кісток, є й тіла з ознаками катування.

Нагадаємо, щонайменше тисяча мирних мешканців Ізюма могли загинути (https://t.me/spravdi/17000) навесні 2022-го внаслідок злочинних дій росіян.

Джерело: https://t.me/spravdi/17624

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