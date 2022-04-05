В Ізюмі окупанти фабрикують «доказову базу» проти ЗСУ

Зведення ЗСУ станом на вечір 5 квітня:

«На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування».

Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.

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