05.04.2022 23:16
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В Ізюмі окупанти фабрикують «доказову базу» проти ЗСУ
Зведення ЗСУ станом на вечір 5 квітня:
«На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.
У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування».
Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.