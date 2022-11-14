В Ізюмі затримали ще двох колаборантів: «директора» комунального підприємства та його заступника

Поліцією встановлено, що двоє чоловіків – 62-річний та 54-річний мешканці Ізюма – під час окупації добровільно погодились обрати посади «директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюм» та «заместителя директора» відповідно. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейські зібрали велику кількість доказів та свідчень мешканців – відомо, що колаборанти активно сприяли окупантам та проявляли ініціативу.

Обидва затримані детективами слідчого управління, спільно з оперативними співробітниками УСР області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, та їм повідомлено про підозру за ч.5 ст.111-1 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости