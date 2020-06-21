«Вагнер» и компания: наемники тоталитарного режима

«В последние годы Россия вывела практику применения частных военных компаний на новый уровень, продемонстрировав, что они могут выполнять наступательные задачи и фактически составлять костяк оккупационной армии».

«Россия пытается сочетать традиционные военные и специальные средства с соответствующей деятельностью ЧВК, наемников, местных коллаборационистских сил и других парамилитарных групп, таких как «казаки». Все эти подразделения интегрированы в общее разведывательно-информационное пространство и действуют под непосредственным контролем высшего военного руководства РФ, по единому замыслу. Современная российская военная теория определяет такой подход как «интегрированные группировки войск (сил)».

«Кремль продолжит применять этот высокоэффективный гибридный подход для использования сил в последующих военных конфликтах и в регионах, которые рассматриваются как зона национальных интересов России. Таким образом, Россия способна применить такие «интегрированные группировки сил» против других суверенных государств, даже европейских стран».

«Так называемая «частная военная компания Вагнера» является наиболее показательным примером применения Россией вооруженных формирований. На самом деле, это внештатное военное подразделение главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, которое находится полностью под контролем высшего военно-политического руководства России».

На площадке Организации по безопасности и сотрудничеству, в которую входят 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки, эти и другие заявления прозвучали впервые, пишет корреспондент «Укринформа» Василий Короткий.

Да, тема регулирования деятельности частных военных компаний (ЧВК) поднималась в рамках ОБСЕ и раньше. Однако впервые международное сообщество было проинформировано профессионально и с деталями о деструктивном и гибридном использовании Кремлем ЧВК для боевых действий за рубежом.

Это произошло в среду, 17 июня, во время онлайн-заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности, в котором сейчас председательствует Украина.

Основным докладчиком стал представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, который провел комплексную презентацию относительно ЧВК и их роли в современных военных конфликтах. С отдельным докладом от имени украинской делегации в ОБСЕ выступил также представитель СБУ Николай Безроднов, который отдельно акцентировал на так называемой «ЧВК Вагнера» – как ярчайшем примере применения Россией таких формирований.

«ЧВК Вагнера» — внештатное подразделение российских органов

Николай Безроднов, СБУ:

— Гибридная агрессия, которую Российская Федерация осуществляет в отношении демократических стран мира, в частности против Украины, включает в себя военные действия, а также информационную, политическую и экономическую деятельность. При этом руководство РФ публично отрицает наличие военных подразделений страны-агрессора на территории других государств. В случае раскрытия их принадлежности в информационном пространстве распространяются подготовленные заранее «легенды прикрытия»: военные «в отпуске», «заблудились», «добровольцы», «частная военная компания» и т.д.

Так называемая «частная военная компания Вагнера» является наиболее показательным примером применения Россией вооруженных формирований. На самом деле, это внештатное военное подразделение главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, которое находится полностью под контролем российского высшего военно-политического руководства.

Основное отличие между этими вооруженными формированиями, которые использует Российская Федерация, и настоящими частными военными компаниями (Blackwater) заключается в том, что такой компании официально не существует (ее нет в реестре юридических лиц ни в Российской Федерации, ни в любой другой стране). Более того, организационно-штатная структура «ЧВК Вагнера» полностью соответствует структуре штатных подразделений ГРУ (структура передовой тактической группы – 6 рот, усиленных танковыми взводами, артиллерией, минометами, реактивной системой залпового огня, противовоздушной обороной, снайперами, средствами радиоэлектронной борьбы и др.). В логистических целях также используются военно-транспортная авиация и судна ВМС РФ.

Так называемая «группа Вагнера» как внештатное подразделение ГРУ РФ начала свою деятельность на востоке Украины в конце мая 2014 года (сбитие самолета Ил-76 ВВС Украины, штурм аэропорта «Луганск», участие в боевых действиях вблизи Дебальцево, Санжаровки, Уткино). При этом Службой безопасности Украины установлено, что многие граждане РФ, которые с мая 2014 года были членами «ЧВК Вагнера», въехали в АР Крым через паромную переправу Кавказ–Керчь в феврале 2014 года.

Частная военная компания «Вагнер» после выполнения задач на территории Украины в августе 2015 года была выведена из украинской территории и в количестве 1350 человек переброшена в Сирию для поддержки диктаторского режима Асада. Впоследствии постоянный контингент частной военной компании «Вагнер» был увеличен до почти 3 тыс. человек.

После сокращения полевых операций в Сирии часть подразделений ЧВК «Вагнер» (от 1 до 4 рот, в зависимости от потребностей отдельного периода времени) была переброшена для поддержки режимов африканских стран, которые находятся в сфере геополитического интереса Кремля (Судан, ЦАР, Ливия и другие).

Регулярные ротации личного состава из Сирии в африканские страны осуществляет, в частности, «223-й летный отряд» Министерства обороны России. При этом в целях прикрытия персонала выдаются отдельные заграничные паспорта. Кстати, заграничные паспорта, выданные членам ЧВК «Вагнер», как и офицерам ГРУ «Петрову» и «Боширову», осуществившим террористическую атаку в Солсбери, отличаются лишь последними цифрами в номере.

Для скрытого финансирования «ЧВК Вагнера» непосредственно из государственного бюджета России – используются структуры, которые принадлежат Евгению Пригожину. Его официальные компании получают многомиллиардные государственные доходы от Министерства обороны РФ, а вырученные средства используются для финансовой поддержки подразделений «группы Вагнера».

ЧВК как инструмент Москвы для военного влияния за рубежом

Вадим Скибицкий, ГУР МО Украины:

— Использование частных военных компаний в современном мире демонстрирует необходимость регулирования этого вопроса на международном уровне. Мы стали очевидцами активного использования частных военных компаний в противодействии международному пиратству, а также их участия в зонах конфликтов – в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других горячих точках мира.

К сожалению, Украина имеет собственный опыт, связанный с ЧВК. Речь идет об использовании Россией военных формирований во время оккупации Крымского полуострова и вооруженной агрессии на востоке Украины.

Во многих странах законодательство в отношении частных военных компаний неполное. При этом некоторые страны создают частные военные компании вообще без какого-либо правового основания. Прежде всего речь идет о нашем геополитическом противнике – Российской Федерации.

Несмотря на в значительной мере незаконный статус ЧВК в России, такие компании де-факто существуют и действуют в интересах Кремля, в частности против Украины. Некоторые из этих формирований маскируются под общественные организации или же военно-патриотические клубы.

До недавнего времени военные компании считались неправительственными подрядчиками, оказывающими услуги профессионального консультирования, поддержки и охраны. Однако Москва применяет ЧВК как экономически целесообразный инструмент для осуществления военного влияния за рубежом, который не несет существенных внутриполитических рисков для российского режима. При этом в случае необходимости Москва имеет возможность публично дистанцироваться от таких действий.

В последние годы Россия вывела практику применения частных военных компаний на новый уровень, продемонстрировав, что они могут выполнять наступательные задачи и фактически составлять костяк оккупационной армии.

«Славянский корпус» как прототип «ЧВК Вагнера»

Россия начала частные военные операции с применением компании «Славянский корпус» в Сирии. Частная военная компания Slavonic Corps была зарегистрирована в Гонконге в 2013 году как дочерний филиал другой российской ЧВК — Moran Security Group. Она создавалась для выполнения договоренностей с сирийским правительством о защите активов режима Асада, таких, как нефтегазовые объекты. Поскольку лидеры Moran Security Group хотели избежать санкций и репутационных потерь из-за взаимодействия с Асадом, то Slavonic Corps был создан как проксисила, но в то же время как «пилотный проект», чтобы нащупать почву.

«Славянский корпус» стал первой в России и много в чем экспериментальной частной военной компанией «нового типа», которой было поручено выполнение задач, которые обычно выполняют армии, как, например, лобовые атаки и боевые операции – в отличие от западных ЧВК, которые главным образом выполняют вспомогательные и тренировочные задачи.

После первого неудачного опыта использования частных военных компаний Россия сделала выводы и использовала кейс «Славянского корпуса» для дальнейшего создания более эффективного негосударственного военного формирования – ЧВК «Вагнер».

Оккупация Крыма, «вагнеровцы», «еноты» и другие

Во время силового захвата Крыма в 2014 году российские частные военные компании находились на стадии формирования и еще не могли использоваться в качестве прикрытия для так называемой «самообороны Крыма», «казаков» и других пророссийских радикальных групп и формирований. При этом они уже применялись совместно с силами специальных операций и подразделениями ВДВ Вооруженных сил РФ по одному замыслу и под единым управлением.

Российская вооруженная агрессия на востоке Украины продемонстрировала важность ЧВК для РФ. На первом этапе их основной задачей было разжигание и дальнейшая дестабилизация ситуации, провоцирование перехода от политического противостояния к фазе прямого насилия и военных действий.

С увеличением задач росла и численность личного состава в частных военных компаниях. С мая 2014 года ЧВК «Вагнер», которая была привлечена на востоке Украины, возросла с 250 до 1500 человек. Эта компания принимала участие в террористической и диверсионной деятельности, направленной против Вооруженных Сил Украины.

Подтверждены факты участия ЧВК «Вагнер» в бою за Луганский аэропорт (апрель-сентябрь 2014 г.), в районах Санжаровки (январь 2015г.) и Вергуловки (февраль 2015 г.). Около 250 членов ЧВК «Вагнер» принимали участие в боевых действиях вблизи Дебальцево с 14 января по 20 февраля 2015 года.

Кроме того, на востоке Украины присутствовали и другие российские частные военные компании. Зарегистрированная в Санкт-Петербурге ЧВК «МАР» принимала участие в различных логистических и вспомогательных операциях по обеспечению прежде всего доставки грузов, включая боеприпасы и военную технику.

Еще одна российская ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» занималась проведением как боевых, так и небоевых действий. В частности, речь идет об обеспечении вооруженной поддержки российских так называемых «гуманитарных конвоев» (14 миссий). «Е.Н.О.Т. корп.» принимала участие в боевых действиях вблизи Чернухино (Луганская область) и Дебальцево (Донецкая область).

Москва использует ЧВК для набора, тренировки и оснащения наемников, увеличивая их гибридную экспансию в Украине и во всем мире.

Боевики ЧВК проходят подготовку на военном полигоне в Молькино (возле Краснодара) – месте тренировки для 10-й отдельной бригады спецназа и ЧВК «Вагнер».

Российские ЧВК, как правило, набирают бойцов из России и стран бывшего Советского Союза. Много наемников было завербовано из временно оккупированных территорий Украины – Донбасса и Крыма.

Концепция интегрированной группировки

Россия пытается сочетать традиционные военные и специальные средства с соответствующей деятельностью ЧВК, наемников, местных коллаборационистских сил и других парамилитарных групп.

Все эти подразделения интегрированы в общее разведывательно-информационное пространство и действуют под непосредственным контролем высшего военного руководства РФ. Современная российская военная теория определяет такой подход как «интегрированные группировки войск (сил)». Примеры применений можно было наблюдать в Украине, Сирии и Ливии.

Боевой опыт участия ЧВК в Украине и Сирии дает Кремлю возможность использовать этот инструмент для проекции своего военного влияния в других регионах.

Россия способна применить такие «интегрированные группировки сил» против других суверенных государств, даже европейских стран. Практику применения такого подхода можно будет наблюдать в сентябре во время стратегических командно-штабных учений «КАВКАЗ-2020».

Российские ЧВК развиваются быстро и сегодня выглядят почти так же, как и подразделения вооруженных сил. На самом деле, это дешевые регулярные силы, которые не имеют государственной защиты. Есть признаки того, что Москва не собирается уменьшать использование ЧВК в течение ближайших нескольких лет.

На сегодня российские ЧВК быстро растут, расширяя свое присутствие и наращивая влияние. Кроме того, становятся финансово все сильнее и получают все больше средств из скрытых правительственных и неправительственных источников. В будущем Кремль будет расширять использование таких проксисил для реализации своих интересов, подрывая международную стабильность.

* * *

Международное сообщество должно найти способы противодействия гибридным армиям под прикрытием ЧВК.

Существует насущная потребность в создании международного органа, который бы устанавливал унифицированные правила и обеспечивал жесткий контроль за деятельностью ЧВК.

Целесообразным считается — определить ЧВК в международном праве, включая Римский статут.

Все страны должны решительно выступить против наемничества. Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников ратифицировали только 35 стран. При этом она не способна ответить на современные вызовы.

И наконец, свободный мир должен усилить давление на Россию и другие страны, которые ведут гибридные войны с использованием ЧВК и других парамилитарных организаций.

Источник: sprotyv.info

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