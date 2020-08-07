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Вагнеровцы в Минске: чем известны задержанные наемники

Вагнеровцы в Минске: чем известны задержанные наемники

После задержания в Минске боевиков ЧВК «Вагнер» стало известно, что эти российские наемники были замечены во многих горячих точках. Издание «Слово и дело» опубликовало материал, в котором попыталось систематизировать известную информацию о задержанных «вагнеровцах».

В составе группы, задержанной в Минске, есть несколько человек, которые принимали участие в конфликте на Донбассе. Уже известно, что украинские правоохранительные органы будут просить экстрадировать их из Беларуси. В частности, 5 августа в ходе телефонного разговора этот вопрос обсудили президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Договорились ли лидеры – неизвестно.

Деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на Донбассе зафиксировали в 2014-2015 годах. Служба безопасности Украины установила, что боевики вторглись на территорию Луганской области 29 мая 2014-го. По данным спецслужбы, большая их часть принимала участие в боевых действиях в Сирии, а также присутствовала в Крыму во время аннексии. Боевики «Вагнер» причастны к крушению военного самолета Ил-76 над Луганском и к штурму аэропорта «Луганск».

Кроме того, боевики ЧВК принимали участие в боях за Дебальцево (при попытке захватить город погибли 14 наемников). Несколько лет назад СБУ опубликовала перехват переговоров основателя компании Дмитрия Уткина с российскими военными. Расследователи Bellingcat тоже публиковали доказательства пребывания ЧВК «Вагнер» на Донбассе.

Пребывания наемников из ЧВК «Вагнер» в Сирии подтвердил сам президент России Владимир Путин. Он заявил, что они не представляют государство, но решают в стране вопросы, связанные с добычей нефти, «народно-хозяйственные вопросы» и «вносят свой вклад в борьбу с терроризмом». По разным данным, во время войны в Сирии там могли погибнуть 200-400 российских наемников.

Вагнеровцы в Минске: чем известны задержанные наемники

В прошлом году британское издание Times сообщило, что боевики «Вагнера» принимают участие в подавлении антиправительственных протестов в столице Судана Хартуме. Эту информацию подтвердило также местное СМИ Sudan Tribune: по его данным, «вагнеровцы» давно действуют на востоке страны, а также тренировали суданский спецназ и силы разведки, которые подавляют протесты.

Побывали российские наемники также в Ливии. В докладе мониторинговой миссии комитета ООН по санкциям в отношении страны говорилось, что против международно признанного правительства в Триполи воевали 1,2 тысячи боевиков «Вагнера».

Источник: sprotyv.info

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