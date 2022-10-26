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«Вагнерівці» масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит

«Вагнерівці» масово рекрутують в’язнів, хворих на ВІЛ та гепатит

Російська ЧВК «Вагнер» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Таких хворих «бійців» росіяни позначають відповідними браслетами на руках.

Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ЧВК «Вагнер» було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для «маркування» інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту.

У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо,що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ.

В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове «рекрутування» інфікованих в’язнів до ЧВК «Вагнер» .

Джерело: gur.gov.ua

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