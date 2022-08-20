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Вагнерівці вийшли з тіні

Тепер їх у відкриту вербують по всій Росії.

«Набагато більші, ніж очікувалося, втрати особового складу та техніки, швидко спонукали військове керівництво РФ звернутися за допомогою до найманців Вагнера. Вони загартовані роками таємних операцій на Донбасі та в Сирії» - пише Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/17/ukraine-russia-wagner-group-mercenaries/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_world)

● Вступ «вагнерівців» у війну в Україні затягнувся через конфлікт власника організації Євгена Прігожина з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Тільки після відступу військ РФ з півночі України «вагнерівців» почали фіксувати на Донбасі.

● Намайнців очолює 52-річний Дмитро Уткін, колишній підполковник ГРУ. Він має позивний «Вагнер», звідси і назва підрозділу. Уткін був помічений на вечірці в Кремлі в 2016 році, коли фотографувався з Путіним.

● Після боїв за Лисичанськ і Попасну «вагнерівці» понесли великі втрати. Але завдання з окупації було виконано, відтак Прігожину дали Героя Росії. Вже після цього почали з’являтись публічні заклики вступати в «оркестр Вагнера».

Вимоги описані в інтернеті:

● чоловіки віком від 24 до 50 років

● громадяни будь-якої країни «окрім ЄС, НАТО та України».

● Не хворі на гепатит.

● Засуджені можуть подавати заяву, якщо їм не висунули звинувачень у тероризмі/ зґвалтуванні/контрабанді наркотиків.

Потенційних бійців чекає призначення «щонайменше на чотири місяці» з щомісячною компенсацією близько 4 тис $. Новобранці навчають в Молькіно Краснодарського краю, неподалік від регулярної військової бази.

Готують бойовиків 2 тижні, а після одразу відправляють в найгарячіші точки. Дякую Збройним силам України, які успішно баранять цих покидьків

Вагнерівці вийшли з тіні

Вагнерівці вийшли з тіні

Вагнерівці вийшли з тіні

Вагнерівці вийшли з тіні

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/168

Новости портала «Весь Харьков»

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