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ВАКС обрав 805 тисяч грн застави судді Печерського суду Ільєвій

ВАКС обрав 805 тисяч грн застави судді Печерського суду Ільєвій

Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров застосував до судді Печерського райсуду Тетяни Ільєвої заставу у 805 200 грн. Прокурор у клопотанні просив призначити Ільєвій заставу у понад 4 млн грн.

Це рішення означає, що підозра Ільєвій є обґрунтованою. Окрім застави, до неї застосували низку обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти і не спілкуватися зі свідками про обставини справи. Обвинувачення і захист мають право оскаржити ухвалу до апеляційної палати ВАКС.

Суддя Ільєва у листопаді 2020 року зняла арешт (https://t.me/fuckcorruption/2204) з 110,7 тисяч євро та 9,3 тисяч доларів, які були вилучені в рамках розслідування щодо колишнього віце-президента держкомпанії "Хліб України" Андрія Миханіва. САП стверджує, що рішення було завідомо незаконним, так як на той час справа вже розглядалася по суті і знімати арешт могла тільки колегія із 3-ох суддів, а не слідча судді.

Своє рішення суддя Ільєва мотивувала розпискою, за якою кошти належали не Андрію Миханіву, а третій особі (Сердюку), у якої Миханів нібито їх позичив. В розписці ж насправді йшлося про те, що гроші позичав Миханів Андрій АНАТОЛІЙОВИЧ. Хоча кошти вилучалися у Миханіва Андрія АНТОНОВИЧА. Суддя Ільєва навіть не перевіряла, що це за особа і просто повірила “розписці”.

Сердюк на допиті підтвердив, що жодних відносин з Миханівим він немає і ніякі гроші не позичав.

В ухвалі Ільєва вказала, що представник Сердюка подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Однак Печерський суд на запит НАБУ повідомив, що ніякої заяви від представника в суді не реєструвалося, а у журналі відвідувачів суду він у ці дні не значиться.

Представник на перших допитах казав, що подавав таку заяву, але точну дату не називав, а на іншому допиті вже казав, що точно такої заяви 10.11.2020 не подавав.

За версією слідства, заяву представник подав заднім числом, щоб легалізувати рішення Ільєвої. Суддя ж сказала, що пригадати, яким чином ця заява з'явилася у справі, вона не може, але каже, що ця заява точно була, бо є ж її резолюція.

Також в ухвалі спершу йшлося про те, що прокурор просив розглядати клопотання без нього і повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання. Однак згодом суддя змінила цю частина через "виправлення описки" і вказала, що прокурор ніяк не повідомляв суд про свою позицію.

Також посадовці АРМА на допиті підтвердили, що мали вказівку від керівництва взяти з вхідної скриньки важливий документ, зареєструвати його і швидко виконати. В той день до скриньки в АРМА надходила лише ухвала Ільєвої.

До червня Ільєва у відпустці. Раніше ВРП не захотіла (https://t.me/fuckcorruption/2211) тимчасово відсторонити її, мотивувавши таке рішення лише загальними фразами, на кшталт: "доводи про ймовірність настання негативних наслідків у зв’язку з подальшим здійсненням суддею правосуддя не обґрунтовані".

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2235

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