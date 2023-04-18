ВАКС обрав 805 тисяч грн застави судді Печерського суду Ільєвій

Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров застосував до судді Печерського райсуду Тетяни Ільєвої заставу у 805 200 грн. Прокурор у клопотанні просив призначити Ільєвій заставу у понад 4 млн грн.

Це рішення означає, що підозра Ільєвій є обґрунтованою. Окрім застави, до неї застосували низку обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти і не спілкуватися зі свідками про обставини справи. Обвинувачення і захист мають право оскаржити ухвалу до апеляційної палати ВАКС.

Суддя Ільєва у листопаді 2020 року зняла арешт (https://t.me/fuckcorruption/2204) з 110,7 тисяч євро та 9,3 тисяч доларів, які були вилучені в рамках розслідування щодо колишнього віце-президента держкомпанії "Хліб України" Андрія Миханіва. САП стверджує, що рішення було завідомо незаконним, так як на той час справа вже розглядалася по суті і знімати арешт могла тільки колегія із 3-ох суддів, а не слідча судді.

Своє рішення суддя Ільєва мотивувала розпискою, за якою кошти належали не Андрію Миханіву, а третій особі (Сердюку), у якої Миханів нібито їх позичив. В розписці ж насправді йшлося про те, що гроші позичав Миханів Андрій АНАТОЛІЙОВИЧ. Хоча кошти вилучалися у Миханіва Андрія АНТОНОВИЧА. Суддя Ільєва навіть не перевіряла, що це за особа і просто повірила “розписці”.

Сердюк на допиті підтвердив, що жодних відносин з Миханівим він немає і ніякі гроші не позичав.

В ухвалі Ільєва вказала, що представник Сердюка подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Однак Печерський суд на запит НАБУ повідомив, що ніякої заяви від представника в суді не реєструвалося, а у журналі відвідувачів суду він у ці дні не значиться.

Представник на перших допитах казав, що подавав таку заяву, але точну дату не називав, а на іншому допиті вже казав, що точно такої заяви 10.11.2020 не подавав.

За версією слідства, заяву представник подав заднім числом, щоб легалізувати рішення Ільєвої. Суддя ж сказала, що пригадати, яким чином ця заява з'явилася у справі, вона не може, але каже, що ця заява точно була, бо є ж її резолюція.

Також в ухвалі спершу йшлося про те, що прокурор просив розглядати клопотання без нього і повідомив, що не заперечує проти задоволення клопотання. Однак згодом суддя змінила цю частина через "виправлення описки" і вказала, що прокурор ніяк не повідомляв суд про свою позицію.

Також посадовці АРМА на допиті підтвердили, що мали вказівку від керівництва взяти з вхідної скриньки важливий документ, зареєструвати його і швидко виконати. В той день до скриньки в АРМА надходила лише ухвала Ільєвої.

До червня Ільєва у відпустці. Раніше ВРП не захотіла (https://t.me/fuckcorruption/2211) тимчасово відсторонити її, мотивувавши таке рішення лише загальними фразами, на кшталт: "доводи про ймовірність настання негативних наслідків у зв’язку з подальшим здійсненням суддею правосуддя не обґрунтовані".

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2235

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