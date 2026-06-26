ВАКС оголосив вирок ексдиректору Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області»

23 червня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та колишнім директором Державного підприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області».

➡️Так, вироком суду обвинуваченого визнано винним у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, та внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Обвинуваченому призначено узгоджене покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, від відбування якого звільнено з випробуванням із встановленням іспитового строку 3 роки та покладенням встановлених судом обовʼязків. Також особу позбавили права обіймати відповідні посади строком на 3 роки.

Поряд з цим, обвинувачений перерахує на рахунок Благодійного фонду «Спільнота Стерненка» 20 000 USDT крипто активів. Ці кошти підуть на допомогу Збройним Силам України.

Також, до частини майна, яке перебуває у фактичній власності обвинуваченого та його близьких осіб застосовано спеціальну конфіскацію.

Зокрема спеціальну конфіскацію застосовано до:

- еквіваленту вартості житлового будинку у передмісті м. Полтави площею понад 200 м² із басейном, гаражем, будинком охорони та прилеглою ділянкою;

- водяного мотоциклу із причепом;

- майнових прав на 6 квартир у багатоквартирних будинках в м. Полтава.

Суттєвою умовою для укладення та затвердження угоди стала інша, надана обвинуваченим інформація, важлива для виконання завдань та функцій Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слід зауважити, що вказане кримінальне правопорушення розслідувалось без встановлення конкретних кримінальних правопорушень (без встановлення предикатного злочину), внаслідок яких одержано грошові кошти, що були перетворені в криптоактиви, рухоме, нерухоме та майнові права на нерухоме майно.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/4044

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