ВАКС продовжив обов'язки голові АМКУ і його дружині

Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки голові Антимонопольного комітету України і не дозволив його дружині виїхати за кордон.

Про це пише Центр протидії корупції.

"ВАКС продовжив обов'язки голові Антимономольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Також суд не дозволив Аллі Кириленко виїзд за кордон", – говориться у повідомленні.

Зокрема, суд продовжив подружжю обов'язки утримуватись від спілкування зі свідками, не відлучатися за межі України, прибувати за вимогою прокурора, суду тощо.

Кириленка обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, а його дружину – у пособництві у незаконному збагаченні, нагадує ЦПК.

За версією обвинувачення, очільник АМКУ не задекларував 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль BMW X3, зареєстровані на родичів його дружини.

Джерело: epravda.com.ua

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