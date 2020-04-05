ВАКС стягнув з колишнього нардепа 80 млн гривень застави за порушення виконання процесуальних обов'язків

3 квітня 2020 року слідчим суддею #ВАКС за результатами розгляду клопотання прокурора #САП із одного з підозрюваних у справі заволодіння квартирами Нацгвардії стягнуто заставу у розмірі 80 млн гривень.

Крім того до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у більшому розмірі - 100 млн гривень із покладенням відповідних обов'язків.

Так, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, у зв'язку з порушенням одним із підозрюваних - колишнім народним дерутатом України покладених обов'язків, до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про стягнення в дохід держави застави у розмірі 80 млн гривень, застосованої у якості запобіжного заходу.

У вказаному клопотанні прокурор САП також клопотав про зміну запобіжного заходу та застосування застави у більшому розмірі із покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ст.194 КПК України.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив клопотання САП у повному обсязі.

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року, за погодження прокурора САП детективами #НАБУ повідомлено про підозру колишньому Народному депутату України 8 скликання у вчиненні особливо тяжкого майнового злочину, а саме: в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України).

Підозрюваному інкримінується організація укладання низки договорів між підконтрольними йому особами – керівниками будівельної компанії, бенефіціарним власником якої був народний обранець, та командувачем Нацгвардії України щодо обміну належної Нацгвардії нерухомості в Печерському районі м. Києва на нерухомість в житловому кварталі, що знаходиться на околиці Києва. Як наслідок такого нерівнозначного обміну державній установі відповідно до експертних заключень спричинено збитки на суму 81 635 448,00 грн.

4 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у 5,5 млн гривень.

24 жовтня 2020 року Апеляційна палата ВАКС за задовольнила апеляційну скаргу прокурорів та збільшила розмір застави до 80 млн гривень.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: facebook.com / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

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