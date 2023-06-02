Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 72

ВАКС вдвічі зменшив заставу Насірову: з 523 до 261 млн грн

ВАКС вдвічі зменшив заставу Насірову: з 523 до 261 млн грн

Сьогодні судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого обвинувачують у ймовірному отримані хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.

Замість встановлених раніше 523 млн грн застави тепер він має внести 261 млн грн.

Якщо Насіров не внесе заставу, він буде перебувати під вартою щонайменше до 30 липня 2023 року.

Таке рішення прийняли судді Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський.

Сам Насіров стверджував, що він не має можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 523 млн не відповідає його майновому стану.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Насіров також повідомив, що на його думку запобіжний захід є шантажем з боку прокурорів, який направлений на те, щоб він здав вище керівництво.

Раніше слідча суддя Задорожна ще до передачі справи до суду зменшила заставу Насірову з 523 млн до 107 млн грн. Однак апеляція зупинила виконання цього рішення на час розгляду апеляційної скарги.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2332

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ISW, 1 июня
Сегодня 08:08    107
«Вот, на углу пацанов вырезали на днях ночью. Миномётчиков тут, метров, наверное, 500 от нас» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:02    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно
Сегодня 07:55    91
СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ (МП) з Житомирщини
Сегодня 07:52    88
Кажуть, що санкції проти рф «знищили економіку України». Це – ворожий фейк
Сегодня 07:42    84
Доля производства электроэнергии на АЭС по странам
Сегодня 07:33    96
СБУ викрила підприємців на Сумщині, які продавали товари для військової промисловості в рф
Сегодня 07:23    103
Що відомо про черговий нічний терор росіян?
Сегодня 07:21    134
Совершенствуем навыки подсчёта в столбик. русских ракет
Сегодня 07:05    118
Країна-агресорка зірвала роботу «зернової ініціативи»
Сегодня 06:56    110
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 