ВАКС вдвічі зменшив заставу Насірову: з 523 до 261 млн грн

Сьогодні судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого обвинувачують у ймовірному отримані хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.

Замість встановлених раніше 523 млн грн застави тепер він має внести 261 млн грн.

Якщо Насіров не внесе заставу, він буде перебувати під вартою щонайменше до 30 липня 2023 року.

Таке рішення прийняли судді Маркіян Галабала, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський.

Сам Насіров стверджував, що він не має можливості внести заставу, оскільки розмір застави у 523 млн не відповідає його майновому стану.

Крім цього він, нібито, має проблеми із здоровʼям, а в СІЗО йому не можуть забезпечити належну медичну допомогу.

Насіров також повідомив, що на його думку запобіжний захід є шантажем з боку прокурорів, який направлений на те, щоб він здав вище керівництво.

Раніше слідча суддя Задорожна ще до передачі справи до суду зменшила заставу Насірову з 523 млн до 107 млн грн. Однак апеляція зупинила виконання цього рішення на час розгляду апеляційної скарги.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2332

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