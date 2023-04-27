Ґвалтував дитину протягом восьми років: на Харківщині затримали вітчима 17-річної дівчини

Знущатися та розбещувати 9-річну дівчинку мешканець Богодухівського району почав ще в 2013 році. Сексуальне насильство тривало роками, аж поки дитина не підросла і не звернулася до поліції.

“Від її історії стає моторошно – з ґвалтівником вона жила в одній хаті, педофіл – це співмешканець матері. Написати заяву та захистити себе дитина наважилася лише коли їй виповнилося сімнадцять. Тепер у розпорядженні слідчих шокуючі речові докази – одяг та сліди сперми”, пише начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчим дівчина розповіла, що вперше вітчим проявив до неї нездорову увагу, коли їй було дев’ять – тоді чоловік займався мастурбацією та змушував до цього дитину. Коли дівчинці виповнилося одинадцять, збоченець вперше змусив її до орального сексу. А з чотирнадцяти років почав ґвалтувати її неприродним способом систематично, по кілька разів на тиждень.

Дитина розповідала про насильство старшому брату, друзям, вчителям. Ще в четвертому класі писала записку класному керівнику. Жертва збоченця, за словами директора школи та вчителів, – одна з найкращих учениць, староста класу. Керівництво школи тоді спробувало втрутитися в ситуацію. Але допомогти дитині не змогли.

Рідна матір не вірить доньці, спростовує всі звинувачення також і її співмешканець.

Втім, розслідуючи справу, слідчі знайшли достатньо доказів провини так званого «вітчима» і вже повідомили йому про підозру.

Сьогодні слідчий суддя за клопотанням слідчого погодженого прокурором вже обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення років.

Справу доведемо до завершення, збоченець буде покараний.

Агентство Телевидения Новости