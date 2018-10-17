Вандалізм Грема Філіпса на могилі Бандери у Мюнхені: німецька поліція почала слідство

Поліція Мюнхена розпочала слідчі дії проти британського журналіста Грема Філіпса за акт вандалізму на могилі Бандери.

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Мюнхені.

Дипломати звернулися до поліції Мюнхену з інформацією про зазначений інцидент та проханням відреагувати. В результаті управління поліції Мюнхена відкрило справу та розпочало слідчі дії проти громадянина Великої Британії Грема Філіпса, відомого брехливими пропагандистськими "репортажами" про війну на Донбасі.

Генеральне консульство заявляє про особливий контроль цієї справи та перебуває у контакті із правоохоронними органами Мюнхена.

Источник: newsua.one

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