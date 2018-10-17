Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:27
Просмотров: 97

Вандалізм Грема Філіпса на могилі Бандери у Мюнхені: німецька поліція почала слідство

Вандалізм Грема Філіпса на могилі Бандери у Мюнхені: німецька поліція почала слідство

Поліція Мюнхена розпочала слідчі дії проти британського журналіста Грема Філіпса за акт вандалізму на могилі Бандери.

Про це повідомляє Генеральне консульство України у Мюнхені.

Вандалізм Грема Філіпса на могилі Бандери у Мюнхені: німецька поліція почала слідство

Дипломати звернулися до поліції Мюнхену з інформацією про зазначений інцидент та проханням відреагувати. В результаті управління поліції Мюнхена відкрило справу та розпочало слідчі дії проти громадянина Великої Британії Грема Філіпса, відомого брехливими пропагандистськими "репортажами" про війну на Донбасі.

Генеральне консульство заявляє про особливий контроль цієї справи та перебуває у контакті із правоохоронними органами Мюнхена.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Германия

Читайте ещё:

В Германии цены на солнечное электричество ниже рыночных цен
Сегодня 07:53    82
РУССКИЙ СЛЕД. Германия поддержала обвинение против России в кибератаках
07.10.2018 10:31    145
Президент Украины провел телефонный разговор с Канцлером Германии
02.10.2018 07:39    131
Тема сочинения: Почему я стал нацистом
26.09.2018 00:54    610
В Германии уже к 2022 году на дорогах будет ездить миллион электромобилей
24.09.2018 09:19    116
Раздвоение Европы: путинская стратегия разрушения единства «немецкого мира»
29.08.2018 07:27    217
Меркель пропонує допомогу у розв’язанні Карабаського конфлікту
26.08.2018 10:44    183
В Германии критикуют призыв Путина участвовать в восстановлении Сирии
23.08.2018 08:50    295
Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель
17.08.2018 08:01    168
Санкції! Які санкції? Головне гроші!: Німецькі компанії мають право продовжити інвестувати в Іран – міністр ФРН
13.08.2018 08:00    192
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 