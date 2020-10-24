Вандалізм на Алеї Героїв Небесної Сотні: нацполіція розшукала хулігана

Вчора, 22 жовтня, відділом дізнання Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справляв природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Нацполіція розшукала та затримала хулігана. Ним виявився 21-річний студент 3-го курсу одного з ВИШів столиці, повідомили у нацполіції Києва.

Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Источник: sprotyv.info

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