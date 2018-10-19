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"Ваш сын в полиции": пенсионерка отдала деньги мошеннику

Ваш сын в полиции: пенсионерка отдала деньги мошеннику

Инцидент произошел вчера, 18 октября, в Слободском районе Харькова. 

Об этом сообщили в пресс-службе харьковской полиции.

По данным правоохранителей, к ним обратилась 69-летняя женщина.  Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником полиции. Мужчина сообщил, что сын женщины задержан за совершение уголовного преступления. Потерпевшая  сразу пошла к ближайшему банкомату и перечислила деньги  на карту мошенников.

Только после этого она решила позвонить сыну, который сказал, что в полицию не попадал.

Сейчас полицейские разыскивают человека, причастного к преступлению. 

 

В "главке" в очередной раз предупреждают, если вы получили такой звонок от неизвестного, то ни в коем случае не впадайте в панику. Сосредоточьтесь и задайте мошеннику ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Также для проверки вы можете попросить описать свой внешний вид. Ни при каких обстоятельствах не говорите о наличии у вас денег и не передавайте их  неизвестным. Не переводите деньги  на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди. Злоумышленники пользуются  растерянным эмоциональным состоянием жертв. 

 

Агентство Телевидения Новости

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