"Ваш сын в полиции": под Харьковом арестовали банду

По требованию прокуратуры Купянский горрайонный суд области взял под стражу четырех подозреваемых в серии мошенничеств, с правом внесения залога в сумме более 1 млн. грн. По словам заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Александра Михалика, организовал преступную группу 26-летний уроженец Купянска, который сейчас находится в местах лишения свободы на временно оккупированной территории Луганской области (в 2011 г. его признали виновным в убийстве, разбоях и кражах и приговорили к 13 годам за решеткой).

К преступной деятельности рецидивист привлек 32-летнюю землячку и троих жителей Луганской области - 18 летнюю девушку и мужчин в возрасте 25 и 29 лет.

Злоумышленники звонили на стационарные номера пожилых жителей Купянска и представляясь родственниками или правоохранителями сообщали, что их внуки или дети попали в неприятности. Чтобы родственник не привлекался к уголовной ответственности, с пенсионеров требовали деньги. После телефонного разговора к потерпевшим приезжала 32-летняя участница преступной группы. Женщина представлялась работником полиции и забирала деньги.

В течение января-мая мошенники обманули 10 человек. Жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 91 года. Каждый из них отдал аферистам разную сумму - от 4 тыс. грн. до 2 тыс. долл. Одна из жертв не успела отдать средства, потому что домой вовремя пришла ее внучка.

Общая сумма ущерба превышает 230 тыс. грн.

Организатору преступной группы объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (организация мошенничества, совершенного организованной группой и покушение на аналогичное преступление). 32-летней псевдополицейской и двоим мужчинам, также участвовали в преступной деятельности, - по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой). 18-летней участницы преступной группы - по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: sq.com.ua

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