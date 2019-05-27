"Ваш сын в полиции": за мошенничество будут судить харьковчанина

Прокуратура передала в суд дело 27-летнего харьковчанина, которого подозревают в совершении мошенничества в отношении жительницы Харьковской области на 9000 долларов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, обвинительный акт по делу направлен в суд по ч. 3 ст. 190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в январе 2019 года жительница Барвенково отдала подозреваемому 9 тысяч долларов США за якобы непривлечение сына к уголовной ответственности.

«55-летней женщине позвонил на мобильный незнакомый человек - сообщник злоумышленника. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын совершил ДТП, в котором тяжело травмирована девушка, и теперь ему грозит тюрьма. Мужчина предложил помочь избежать уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Мать собрала все свои сбережения и передала подозреваемому 9000 долларов США. Он приехал к ней прямо домой. Злоумышленник приказал женщине идти в здание полиции и встречать сына, которого якобы сейчас отпустят», - рассказал глава местной прокуратуры Игорь Белодед.

После часа бесполезного ожидания у отдела полиции мать поняла, что ее обманули.

Как выяснилось, подозреваемый является фигурантом в нескольких аналогичных уголовных производствах в других областях Украины.

Материалы в отношении злоумышленника, который звонил и представлялся сотрудником полиции, выделены в отдельное производство.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости