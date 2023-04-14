Ватажку харківської громадської організації «ПОТОН», який втік в рф, заочно оголосили підозру

Співробітники Служби безпеки України зібрали докази та заочно оголосили підозру у державній зраді та низці інших злочинів ватажку скандальновідомої харківської громадської організації «ПОТОН».

За даними слідства, 37-річний харків’янин, який наразі добровільно переїхав до країни-агресора, систематично публікував у мережі Інтернет матеріали із виправдовуванням збройної агресії рф проти України та із закликами до насильницького захоплення державної влади. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У своїх публікаціях він розповсюджував наративи російської пропаганди, на кшталт: «Москва и Киев один народ», «Денацификация в Украине». Цим він допомагав державі-агресору проводити спеціальні інформаційні операції на шкоду Україні, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та сформувати негативне ставлення до нашої держави в світі.

Для цього зловмисник використовував особисті профілі у соціальній мережі ТікТок та на сервісі відеохостингу Youtube.

Призначена слідчими СБУ судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза мовлення, проведена фахівцями Національного наукового центру Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, підтвердила протиправний характер закликів харків’янина.

Нагадаємо, із вересня 2022 року цей чоловік перебуває у розшуку через переховування від українського правосуддя: його звинувачують у посяганні на життя працівників правоохоронних органів. До березня минулого року він перебував у СІЗО, але після початку повномасштабної російської агресії суд звільнив його з-під варти під особисте зобов’язання. Зловмисник обіцяв стати на захист країни у лавах ЗСУ, проте своє зобов’язання не виконав і втік з України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 2 ст. 111 (державна зрада у формі переходу на бік ворога та надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану);

– ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до захоплення державної влади, вчинені повторно);

– ч. 3 ст. 436-2 (створення та поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії російської федерації проти України, вчинені повторно).

Тривають комплексні заходи для розшуку зрадника та притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нині правоохоронці підозрюють чоловіка у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), публічних закликах до захоплення державної влади, розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 109 КК України), та створенні та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Документування протиправної діяльності здійснюють співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости