Вбивство в багатоповерхівці на Салтівці: поліція з’ясовує обставини

Тіло чоловіка з ножовим пораненням виявили у тамбурному блоці багатоповерхівки на вулиці Благодатній, де мешкав загиблий. Повідомлення про подію правоохоронці отримали 24 квітня о 21:00.

Оперативники протягом доби встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився раніше засуджений за аналогічний злочин 54-річний чоловік. Речові докази вилучено.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

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