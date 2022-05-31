Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Загарбників не зупинило те, що він перебував у машині гуманітарної допомоги.

Злочини росіян завжди підступні та безпринципні. Вони обстрілюють і військових, і цивільних, і журналістів. Лише тиждень тому Фредерік відвідував нашу бригаду. Це була чесна, відкрита, порядна людина.

Висловлюємо співчуття рідним та колегам загиблого. Злочини окупантів будуть покарані, ми пам'ятаємо кожного вбитого агресорами. Та співчуваємо усім сім'ям, хто втратив близьких.

Ніхто не буде забутий!!!

Перемога буде за нами!!!

Зло буде знищено!!!

Источник: facebook.com 63-тя окрема механізована бригада

Новости портала «Весь Харьков»