Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:24
Просмотров: 79

Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Загарбників не зупинило те, що він перебував у машині гуманітарної допомоги.

Злочини росіян завжди підступні та безпринципні. Вони обстрілюють і військових, і цивільних, і журналістів. Лише тиждень тому Фредерік відвідував нашу бригаду. Це була чесна, відкрита, порядна людина.

Висловлюємо співчуття рідним та колегам загиблого. Злочини окупантів будуть покарані, ми пам'ятаємо кожного вбитого агресорами. Та співчуваємо усім сім'ям, хто втратив близьких.

Ніхто не буде забутий!!!

Перемога буде за нами!!!

Зло буде знищено!!!

Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Вчора від рук російських окупантів у Луганській області загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф

Источник: facebook.com 63-тя окрема механізована бригада

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

З початку вторгнення загинули вже 7 журналістів (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:16    17
Инфляция в Украине превысит 20% по итогам 2022 года, — глава НБУ Кирилл Шевченко
Сегодня 08:09    39
На які зміни очікувати українцям з 1 червня
Сегодня 08:01    80
Де в Харкові отримати гуманітарну допомогу 31 травня
Сегодня 07:55    57
Укрзалізниця призначила на сьогодні один евакуаційний потяг
Сегодня 07:43    73
Все, що треба знати про «незалежність УПЦ МП»
Сегодня 07:42    72
Зеленский предлагает убрать панельные дома по всей Украине
Сегодня 07:33    81
В Маріуполі з’явилися нові братські могили, — радник мера
Сегодня 07:16    78
росіяни знищили чи пошкодили 133 релігійні споруди. Загалом вже відомо про понад 350 епізодів знищення культурної спадщини (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:07    82
10 хороших новин 30 травня
Сегодня 07:05    113
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 