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Вчорашні ракети по містам України випускав стратегічний бомбардувальник окупантів Ту-95МС ПКС, - Генштаб

Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що вчорашні ракетні удари по Луцьку, Дніпру та Івано-Франківську були завдані стратегічними бомбардувальниками.

“Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ”, – повідомили у Генеральному штабі.

До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет.

Источник: https://t.me/s/truexanewsua

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