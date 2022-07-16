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Від російських окупантів загинуло 353 дитини

Від російських окупантів загинуло 353 дитини

Станом на ранок 16 липня 2022 року більше 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 353, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку.

Стало відомо ще про трьох дітей, які отримали 14 липня поранення внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця.

15 липня під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське - 16-річна.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: https://www.gp.gov.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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