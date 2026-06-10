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Вдарив жінку ножем під час вживання алкоголю: у Харкові затримали зловмисника

Вдарив жінку ножем під час вживання алкоголю: у Харкові затримали зловмисника

Поліцейські Індустріального району Харкова затримали чоловіка, який вдарив жінку ножем.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

8 червня до ВП № 1 Харківського РУП № 2 надійшла інформація про скоєння тяжкого злочину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

За даними поліції, конфлікт між чоловіком та жінкою виник під час спільного вживання алкоголю. В результаті сутички 42-річний правопорушник завдав знайомій ножове поранення.  52-річну потерпілу медики госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Агентство Телевидения Новости

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