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Вдарив ножем товариша по чарці: поліція затримала раніше судимого чоловіка

Вдарив ножем товариша по чарці: поліція затримала раніше судимого чоловіка

Поліція повідомила жителю Чугуївського району про підозру у скоєнні злочину: раніше судимий 62-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

10 січня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 44-річного місцевого мешканця з ножовим пораненням.

Поліцейські з’ясували, що ввечері потерпілий перебував у гостях. Під час розпивання спиртних напоїв у нього виник конфлікт з ще одним гостем. Під час сварки 62-річний чоловік завдав йому удар ножем в живіт. Потерпілого  доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Агентство Телевидения Новости

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