Відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на Катерину Гандзюк

Під час першого засідання секретарем Тимчасової слідчої комісії було обрано народного депутата Олену Сотник.

Також депутати обговорили технічні питання діяльності ТСК та запланували провести наступне засідання 15 листопада 2018 року о 10:00.

На заплановане засідання прийнято рішення запросити Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міського голову Херсона, голову Херсонської обласної ради, голову Херсонської обласної державної адміністрації, представників Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки, Генеральної прокуратури України та прокуратури Херсонської області.

Перше виїзне засідання планується провести у місті Херсоні в листопаді поточного року.

Источник: rada.gov.ua

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