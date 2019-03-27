(ВІДЕО) На адмінмежі з Кримом прикордонники затримали «Домового»

Члена незаконного збройного формування - батальйону Руської православної армії, з позивним «Домовий» затримали на адмінмежі правоохоронці.

Так, учора з тимчасово окупованої території АР Крим до контрольного пункту «Чонгар» прибув громадянин України, уродженець Кіровоградщини, який проживав у Криму.

В ході проведення щодо даної особи фільтраційних заходів співробітники оперативних підрозділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, співробітники СБУ та Національної поліції АР Крим та м. Севастополь встановили, що даний громадянин в 2014 році брав участь у незаконних збройних формуваннях на території так званої «ДНР».

За його словами, до 2014 року він з сім’єю проживав на території РФ, звідки повертався в Україну через вже закритий на той час пункт пропуску «Успенка». Під час одного з таких перетинів державного кордону він був завербований представниками спецслужб Російської Федерації для участі у військових діях на території України в «армії» так званої «ДНР». Після розподілення потрапив до батальйону Руської православної армії, де йому дали позивний «Домовой».

Згодом під час одного зі звільнень поїхав до сім’ї у Росію та вирішив вже не повертатись до так званої «ДНР». Протягом свого перебування на непідконтрольній території України неодноразово зустрічався з військовослужбовцями спеціальних підрозділів РФ, які виконували різного роду диверсії проти підрозділів ЗСУ.

На даний час затриману особу передано представникам Національної поліції АР Крим та м. Севастополь.

Источник: dpsu.gov.ua

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