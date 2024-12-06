Відповідальність за події в Сирії лежить винятково на Асаді та путіні

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

москва облудно звинувачує Україну у причетності до загострення протистояння у Сирії, зокрема у підтримці повстанців і постачанні їм зброї. Відповідні заяви озвучили постійний представник рф в ООН нєбєнзя і речниця мзс рф захарова.

▶️ 4 грудня МЗС України у своєму коментарі категорично відкинуло безпідставні звинувачення москви.

▶️ Основна відповідальність за погіршення ситуації в Сирії лежить на режимах Асада і путіна.

▶️ Україна беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушного суверенітету і поважає територіальну цілісність інших країн.

▶️ Сьогодні саме росія є головним експортером насильства і хаосу не лише у Європі, але й в інших регіонах світу.

▶️ Відсутність належного покарання за російські злочини в Сирії розпалило апетити кремля і надихнуло його на агресію проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/43380

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