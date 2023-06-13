Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо проєкту закону про відбір суддів Конституційного суду
У комісії зазначили, що не всі її рекомендації були дотримані під час прийняття законопроєкту в першому читанні, однак документ все ж зазнав "суттєвих покращень".
Зокрема, кандидатури "невідповідних" кандидатів виключатимуться з розгляду після оцінки доброчесності та професійної компетентності, а голоси експертів-міжнародників при проведенні оцінювання матимуть вирішальне значення.
Наразі комісія рекомендує:
● виключити норму про порядок голосування для обрання з’їздом суддів;
● уточнити, що імена членів Консультативної групи експертів які голосували за кожного кандидата на етапі рейтингу, повинні бути опубліковані;
● вказати, що рішення групи можуть бути оскаржені лише з формальних підстав, а не по суті.
Джерело: https://t.me/znua_live/97641