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Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо проєкту закону про відбір суддів Конституційного суду

Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо проєкту закону про відбір суддів Конституційного суду

У комісії зазначили, що не всі її рекомендації були дотримані під час прийняття законопроєкту в першому читанні, однак документ все ж зазнав "суттєвих покращень".

Зокрема, кандидатури "невідповідних" кандидатів виключатимуться з розгляду після оцінки доброчесності та професійної компетентності, а голоси експертів-міжнародників при проведенні оцінювання матимуть вирішальне значення.

Наразі комісія рекомендує:

● виключити норму про порядок голосування для обрання з’їздом суддів;

● уточнити, що імена членів Консультативної групи експертів які голосували за кожного кандидата на етапі рейтингу, повинні бути опубліковані;

● вказати, що рішення групи можуть бути оскаржені лише з формальних підстав, а не по суті.

Джерело: https://t.me/znua_live/97641

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Темы: суд, україна

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