Верховний суд Нідерландів підтвердив часткову провину країни в загибелі 350 мусульман у Сребрениці

Колишня база ООН поблизу Сребрениці, Боснія і Герцеговина, лютий 2017 року

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення суду попередньої інстанції щодо часткової провини держави за загибель 350 босняків-мусульман у результаті масової різанини в Сребрениці в 1995 році.

Суд ухвалив таке рішення 19 липня.

У 2017 році Апеляційний суд в Гаазі підтримав рішення гаазького цивільного суду, який в 2014 році визнав часткову відповідальність Нідерландів за те, що в липні 1995 року нідерландські солдати зі складу миротворчих сил ООН виселили зі своєї бази 350 чоловіків-мусульман, що ховалися там. Вони виявилися серед восьми тисяч босняків-мусульман, убитих підрозділами армії боснійських сербів.

Верховний суд Нідерландів 19 липня постановив, що миротворці «діяли незаконно при виселенні 350 чоловіків». «Вони відібрали в чоловіків шанс уникнути потрапляння в руки боснійських сербів», – йдеться в повідомленні.

У 2007 році Міжнародний трибунал в Гаазі у справі колишньої Югославії визначив події в Сребрениці як геноцид.

Масові вбивства в Сребрениці вважаються найбільшим воєнним злочином в Європі з часів Другої світової війни.

Источник: radiosvoboda.org

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