Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованого активу, яким користується родина заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду погодився з позицією прокурора САП, скасував рішення апеляційної інстанції ВАКС та підтвердив законність рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованим актив, що формально належить матері, але фактично використовується заступником начальника Полтавського обласного ТЦК та СП О. Котюхом.

➡️Мова йде про 3-кімнатну квартиру в центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 млн грн. У 2023 році мати посадовця купила цю нерухомість, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас з’ясовано, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини.

20 січня 2025 року колегія суддів ВАКС задовольнила позов прокурора САП. Проте 12 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення. Не погоджуючись з указаним рішенням суду, прокурор САП оскаржив його в касаційному порядку.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Зазначимо, що позов ґрунтувався на підставі матеріалах НАЗК та доказах, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3958

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