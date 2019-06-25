Верховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США
Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны
Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .
Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение дела об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем - четырех защитников Фирташа.
Кроме самого олигарха и его адвокатов на слушаниях присутствовали народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, а также бывший банкир Денис Горбуненко.
Адвокаты Фирташа накануне решения суда сообщали, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять не суд, а федеральный министр юстиции Австрии.
• Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США.
• Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
• Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $ 174 млн, и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
• Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.
• Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическое.
• Впрочем 21 февраля 2018 Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.
Источник: espreso.tv