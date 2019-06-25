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Верховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии позволил экстрадировать Фирташа в США

Верховный суд Австрии постановил экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Для этого окончательное решение еще должен принять министр юстиции страны

Об этом сообщает " Общественное " со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Верховный суд Австрии во вторник начал рассмотрение дела об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, заслушал краткое выступление представителя прокуратуры, а затем - четырех защитников Фирташа.

Кроме самого олигарха и его адвокатов на слушаниях присутствовали народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, а также бывший банкир Денис Горбуненко.

Адвокаты Фирташа накануне решения суда сообщали, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США должен принять не суд, а федеральный министр юстиции Австрии.

• Напомним, Фирташа арестовали в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США.

• Федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса обвинила Дмитрия Фирташа в том, что он, возможно, подкупил индийских чиновников, чтобы получить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

• Его арестовали в Вене в марте 2014 года, затем освободили под залог в $ 174 млн, и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

• Сначала суд согласился выдать Фирташа, однако затем отпустил под залог.

• Впоследствии суды Австрии отказали в экстрадиции Фирташа, отмечая, что дело против олигарха - политическое.

• Впрочем 21 февраля 2018 Фирташа снова арестовали после того, как суд удовлетворил жалобу прокуратуры об экстрадиции олигарха в США.

Источник: espreso.tv

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