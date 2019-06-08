Вяземские дилеры прячут наркотики в могилы

Жителей смоленской Вязьмы возмутило поведение «закладчиков», которые начали оставлять наркотики на Фроловском кладбище. Жители города утверждают, что «закладчики» закапывают свёртки в землю на могилах. Они высказывают недовольство в соцсетях.

«На фроловском кладбище не первый раз видим закладчиков, рядом с могилой ребёнка!!!с безумными глазами и челюстью, ходящей ходуном!!! Примите меры!на вызовы вы не реагируете! Где наша полиция,которая нас бережет????», — написала Анюта Буценина в группе «Признания Вязьмы» (орфография и пунктуация — авторские).

Запись о бездействии полиции в отношении кладменов появилась и в группе «Пусть говорит Вязьма».

Зимой 2018 года в Казани задержали мужчин, которые делали «закладки» на лыжне под видом лыжников.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»