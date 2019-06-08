Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:41
Просмотров: 77

Вяземские дилеры прячут наркотики в могилы

Вяземские дилеры прячут наркотики в могилы

Жителей смоленской Вязьмы возмутило поведение «закладчиков», которые начали оставлять наркотики на Фроловском кладбище. Жители города утверждают, что «закладчики» закапывают свёртки в землю на могилах. Они высказывают недовольство в соцсетях.

«На фроловском кладбище не первый раз видим закладчиков, рядом с могилой ребёнка!!!с безумными глазами и челюстью, ходящей ходуном!!! Примите меры!на вызовы вы не реагируете! Где наша полиция,которая нас бережет????», — написала Анюта Буценина в группе «Признания Вязьмы» (орфография и пунктуация — авторские).

Запись о бездействии полиции в отношении кладменов появилась и в группе «Пусть говорит Вязьма».

Зимой 2018 года в Казани задержали мужчин, которые делали «закладки» на лыжне под видом лыжников.

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

Медведчук и Бойко на очередных "переговорах" в РФ шутили перед оккупантами
Сегодня 09:38    97
CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ
07.06.2019 09:43    180
Житель Тверской области спилил вышку сотовой связи, потому что она мешала расти его урожаю
07.06.2019 08:49    226
МН-17 как гвоздь в крышку гроба компетентности ГРУ
07.06.2019 08:22    252
Исследование: Бывшие офицеры КГБ и агенты российских спецслужб возвращаются в Грузию
07.06.2019 07:54    183
Международные аналитики снова ухудшили прогноз роста ВВП РФ
06.06.2019 10:29    139
Писать правду – это экстремизм. ФСБ вызывает на «собеседование» школьников за участие в конкурсе исторических работ
06.06.2019 09:56    204
Российская разведка в Украине всплыла через “квартирный вопрос”
06.06.2019 07:21    715
"Украина против России": в Международном суде ООН Россия прибегла к злоупотреблениям
05.06.2019 08:16    240
Россия готовится к региональной войне с силами НАТО в восточной Европе
05.06.2019 07:02    215
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 