Виборчі перегони на Харківщині: поліція відкрила п'ять кримінальних проваджень

З початку виборчих перегонів в області правоохоронці зафіксували 108 повідомлень про порушення виборчого законодавства і відкрили 5 кримінальних проваджень.

Як повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, досудове розслідування проводиться Київським відділом поліції за ч. 4 ст. 160 та за двома кримінальними провадженнями, відкритими за ч. 2 ст. 296, Шевченківським ВП — за ч. 3 ст. 160 та Холодногірським ВП — за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України.

Так, 27 червня у Харкові у Шевченківському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України. Сталося це за фактом виявлення у соціальній мережі інформації про те, що від імені двох депутатів у дитячих садках району роздають квитки на атракціони в парк міста.

В області 27 червня в смт Шевченкове виявили двох місцевих мешканців, які розповсюджували агітаційні матеріали політичної партії. Матеріали не містили вихідних відомостей про тираж. За даним фактом складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

29 червня до Слобідського ВП надійшла інформація про те, що у Харкові у під’їзді будинку на вулиці Тарасівська встановлюють нові вікна, на яких написано прізвище кандидата в депутати Верховної Ради України. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Проводиться перевірка.

30 червня за фактом пошкодження фасаду громадської приймальні депутата Верховної Ради України на Харківській набережній відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

30 червня до Шевченківського ВП надійшло повідомлення про те, що біля агітаційної палатки поблизу будинку № 39 на проспекті Людвіга Свободи невідомий чоловік погрожує зламати агітаційну палатку. За адресою знаходився 23-річний чоловік у нетверезому стані, відносно нього складено адміністративний протокол за ч.1 ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Источник: slk.kh.ua

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