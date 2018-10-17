Вибух у Керчі: Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу

Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про напад на коледж у Керчі в анексованому Криму зі статті «теракт» на статтю «вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».

У відомстві заявляють, що правоохоронцям відомо про 17 загиблих – початковий огляд тіл вказує на те, що вони померли від вогнепальних поранень.

Слідчий комітет стверджує, що нападником виявився студент четвертого курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков. Його тіло з вогнепальним пораненням виявили в одному з приміщень коледжу. За даними відомства, хлопець мав рушницю.

Призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов заявляв про 18 загиблих та понад 40 постраждалих.

Удень 17 жовтня російські правоохоронці повідомили про вибух в їдальні Керченського політехнічного коледжу. Спочатку Слідчий комітет Росії кваліфікував інцидент як теракт. ​

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»