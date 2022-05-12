Видео CNN показывает, как российские солдаты убивают двух мирных жителей

В сети появилось видео, снятое в марте под Киевом, на котором российские военные застрелили двух безоружных мирных жителей выстрелами в спину.

Видео с камер наблюдения получило и обнародовало CNN.

Отмечается, что оккупанты перед расстрелом убедились, что эти двое украинцев – гражданские. Мужчины просто шли по своим делам, когда рашисты подло выстрелили им в спину без какой-либо причины.

Источник: apostrophe.ua

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