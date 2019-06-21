Виконувача обов’язків начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області викрито під час отримання 5 тис дол США хабара

Генеральною прокуратурою України спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві та Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України 19.06.2019 затримано виконувача обов’язків начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області під час отримання неправомірної вигоди у сумі 5 тис дол США.

Затриманий працівник контролюючого органу вимагав та отримав вказану суму коштів від представника приватного підприємства за не притягнення до адміністративної відповідальності по виявленим у ході перевірки порушеннях у діяльності закладу громадського харчування.

Наразі заплановано повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»