Викрали майже 13 млрд гривень ($352 млн) – САП та НАБУ викрили 8 осіб, які заволоділи майном та коштами «Укрнафти»

2 вересня 2022 року прокурорами #САП та детективами #НАБУ вісьмом особам повідомлено про підозру у заволодінні майном та коштами ПАТ «Укрнафта» на суму майже 13 мільярдів гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи п’яти комерційних підприємств за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Укрнафта», зокрема виконувачем обов’язків голови правління та начальниками двох структурних підрозділів підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину), якими в порушення вимог чинного законодавства, що передбачає здійснення попередньої оплати за постачання нафти без її здійснення упродовж березня-серпня 2015 року поставили на користь комерційних підприємств нафту загальною вартістю понад 10 млрд гривень, якою службові особи цих підприємств заволоділи заподіявши збитки ПАТ «Укрнафта» на зазначену суму.

Також встановлено, що службовими особами ПАТ «Укрнафта» у липні 2015 року із комерційним підприємством укладено 52 договори на постачання нафтопродуктів на суму понад 2,5 млрд гривень на користь ПАТ «Укрнафта», яким у свою чергу авансом здійснено оплату у повному обсязі. Однак у подальшому ПАТ «Укрнафта» укладено додаткові угоди по відтермінування термінів поставки нафтопродуктів до кінця 2018 року, які у підсумку комерційне підприємство так і не поставило, а сплаченими авансом грошовими коштами службові особи комерційного підприємства заволоділи та у подальшому перерахували на рахунки підприємств-нерезидентів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Зазначені дії караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Важливо: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: facebook.com/sap.gov.ua

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