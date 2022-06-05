Криминал
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05.06.2022 12:40
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Викрали техніку з банку: судитимуть трьох харків’ян

Викрали техніку з банку: судитимуть трьох харків’ян

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох харків’ян за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, 14 квітня 2022 року троє чоловіків, яким 30, 32 і 25 років, проникли до одного з банків, розташованих в Слобідському районі Харкова, звідки викрали комп’ютерну техніку на суму 50 тис. грн.

На суд всі троє зловмисників очікують, перебуваючи під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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