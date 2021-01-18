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Викритим СБУ учасникам злочинної організації, яка діяла в Пенсійному фонді Хмельниччини, повідомлено про підозру

Викритим СБУ учасникам злочинної організації, яка діяла в Пенсійному фонді Хмельниччини, повідомлено про підозру

За матеріалами Служби безпеки України учасникам злочинної організації, яка діяла в Головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області, повідомлено про підозру.

За даними досудового розслідування, керівник регіонального підрозділу Пенсійного фонду України налагодила механізм одержання неправомірної вигоди від підлеглих працівників. До протиправної діяльності посадовець залучила головного бухгалтера та ще двох представників держустанови.

Фігуранти привласнювали частину заробітної плати працівників обласного управління Пенсійного фонду та його територіальних підрозділів в регіоні.

Встановлено, що створена злочинна організація діяла в держустанові з грудня 2019 року.

Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів правоохоронці виявили понад мільйон грошей у гривневому еквіваленті.

Організатору та ще двом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття і документування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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