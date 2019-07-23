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Викрито Голову Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області, який заволодів коштами підприємця на суму понад 110 тис доларів США

Викрито Голову Рокитнівської райдержадміністрації Рівненської області, який заволодів коштами підприємця на суму понад 110 тис доларів США

Заступником Генерального прокурора 19.07.2019 повідомлено про підозру депутату Рокитнівської районної ради Рівненської області, який перебуваючи на посаді голови райдержадміністрації шахрайським шляхом заволодів коштами підприємця на суму 110,4 тис доларів США.

Зокрема, використовуючи можливості своєї посади зловмисник минулого року спрямував свої зусилля на набуття певним суб’єктом господарювання права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 486,88 га для подальшого його відчуження за гроші. Вводячи в оману про те, що виділення таких земельних ділянок сільрадами можливо лише за умови сплати по 230 доларів США за гектар, посадовець заволодів коштами потерпілого у сумі 110 400 доларів США.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

На даний час триває судовий розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: вчинення такого злочину карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

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