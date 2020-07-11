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Викрито громадянина, який за $800 тис. намагався підкупити голову Фонду держмайна

Викрито громадянина, який за $800 тис. намагався підкупити голову Фонду держмайна

За процесуального керівництва прокурорів #САП детективами #НАБУ викрито громадянина, який за 800 тис. доларів США намагався підкупити голову Фонду держмайна.

Вказані кошти особа пропонувала посадовцю за призначення на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також за продовження дії договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією.

Чоловіка було викрито на «гарячому» одразу після надання ним першої частини обумовленої суми, а саме 200 тис. дол. США.

Наразі особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчії дії тривають.

Викрито громадянина, який за $800 тис. намагався підкупити голову Фонду держмайна

Источник: facebook.com / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Новости портала «Весь Харьков»

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