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Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито схему заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків у великих розмірах підприємствами, які здійснювали будівельні роботи в міжнародному аеропорту «Бориспіль» (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, одне з підприємств м. Києва стало переможцем тендеру на проведення будівельних робіт багаторівневого паркінгу в аеропорту «Бориспіль». У ході виконання умов договору, з метою заволодіння державними грошовими коштами та ухилення від сплати податків, службові особи генпідрядника сфальсифікували документи первинного бухгалтерського обліку, уклавши фіктивні договори субпідряду з суб’єктами підприємницької діяльності, які роботи фактично не виконували. Це дозволило обготівкувати майже 37 млн грн.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучено комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки вітчизняних компаній, за допомогою яких конвертувались бюджетні кошти, а також готівкові кошти у сумі понад 1,5 млн грн та 60 тис доларів США, офіційне походження яких не підтверджено.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС під оперативним супроводом СБУ.

Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

Викрито масштабну схему розкрадання державних коштів на реконструкції аеропорту «Бориспіль» (ФОТО)

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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