Викрито посадовця митного посту «Бориспіль-Аеропорт» за отримання неправомірної вигоди

Сьогодні, 24 липня 2019 року співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки ДФС спільно з Державним бюро розслідування у м. Києві, ГУБКОЗ СБ України під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Київського гарнізону затримано головного державного інспектора митного поста «Бориспіль-Аеропорт» Київської митниці ДФС під час отримання чергової суми неправомірної вигоди за безперешкодний перетин товару через митний кордон України.

Загальна сума «винагороди» складала 20 000 грн.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Головне управління внутрішньої безпеки ДФС продовжує проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та припинення фактів порушень антикорупційного законодавства України з боку посадових осіб органів Державної фіскальної служби.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»