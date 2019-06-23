Викрито потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу – спільна операція ДБР та СБУ

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ перекрили функціонування потужного каналу контрабанди цигарок до країн Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, пов’язана з міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну цигарок відомих світових брендів поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів. Надалі ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через західні кордони України.

Під час проведення санкціонованих обшуківза місцем зберігання «товару» в Одеській області правоохоронці вилучили близько семи тисяч коробів цигарок без марок акцизного податку та без відповідних документів. Орієнтована вартість вилученої продукції становить понад п’ятдесят мільйонів гривень. На території також виявлено обладнання з незаконного виробництва підакцизної продукції.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

Источник: dbr.gov.ua

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