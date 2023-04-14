Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:18
Просмотров: 132

Викрито ще двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп’янщини

Викрито ще двох бойовиків «ДНР», які брали участь в окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом чоловікам за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). 

Одним з підозрюваних є 30-річний уродженець м. Макіївка Донецької області. Встановлено, що не пізніше листопада 2016 року він добровільно вступив до 5-ї окремої мотострілкової бригади так званої «ДНР». Інший підозрюваний — 35-річний чоловік, який мешкав у м. Чистякове Донецької області. Він не пізніше 2017 року став учасником не передбаченого законом збройного формування — 1-ї окремої мотострілецької Слов’янської бригади так званої «ДНР», повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко. 

Зазначені бойовики виконували завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Донецькій області. 

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрювані перебазувалися в смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області, де забезпечували реалізацію завдань силового блоку окупантів, аби не допустити контроль ЗСУ над зазначеною територією. 

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 