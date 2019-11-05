Викрито спробу незаконного переміщення 268 кг бурштину

У рамках діяльності Міжвідомчої групи у складі Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, співробітників СБУ та представників підрозділів Держприкордонслужби 04.11.2019 виявлено та знешкоджено незаконну схему накопичення та подальшого вивезення до Румунії бурштину у великих обсягах.

Так, у ході проведення оперативних заходів на території Виноградівського району Закарпатської області на відстані 1 500 метрів від лінії Державного кордону України виявлено 11 мішків каміння бурштину загальною вагою 268 кг при спробі його незаконного переміщення на територію суміжної держави.

При затриманні зловмисники вдалися до втечі.

Источник: sfs.gov.ua

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