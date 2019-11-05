Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:07
Просмотров: 63

Викрито спробу незаконного переміщення 268 кг бурштину

Викрито спробу незаконного переміщення 268 кг бурштину

У рамках діяльності Міжвідомчої групи у складі Головного управління внутрішньої безпеки ДФС, співробітників СБУ та представників підрозділів Держприкордонслужби 04.11.2019 виявлено та знешкоджено незаконну схему накопичення та подальшого вивезення до Румунії бурштину у великих обсягах.

Так, у ході проведення оперативних заходів на території Виноградівського району Закарпатської області на відстані 1 500 метрів від лінії Державного кордону України виявлено 11 мішків каміння бурштину загальною вагою 268 кг при спробі його незаконного переміщення на територію суміжної держави.

При затриманні зловмисники вдалися до втечі.

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В ОП опровергли информацию о драке между Богданом и Бакановым
04.11.2019 10:54    179
У СБУ провели круглий стіл щодо розслідування справи Гандзюк
04.11.2019 07:40    109
СБУ розкрила масштабну схему зловживань на миколаївській митниці
03.11.2019 08:27    127
Немає достатніх доказів для підозр іншим замовникам вбивства Гандзюк – СБУ
03.11.2019 06:54    126
За півтора мільйона доларів «продавав» посаду у державній структурі «позаштатний помічник» вищого керівництва країни
02.11.2019 08:21    187
Київський конвертцентр щомісяця «відмивав» понад 100 мільйонів гривень, зокрема кошти державних підприємств
01.11.2019 10:35    115
Працівниками ГУВБ зруйновано незаконну схему ввезення елітних авто без сплати обов’язкових митних платежів
01.11.2019 09:04    106
У різних регіонах України СБУ виявила схрони з військовими засобами ураження
01.11.2019 06:43    116
Посадовець Нацбанку «погорів» на хабарі у 50 тисяч $
31.10.2019 09:21    117
Спецслужби РФ намагаються через соцмережі втягнути неповнолітніх до провокування міжетнічних конфліктів в Україні
30.10.2019 06:52    169
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 