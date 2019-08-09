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Викрито учасників формули «Роттердам+» на мільярдних зловживаннях

Викрито учасників формули «Роттердам+» на мільярдних зловживаннях

Детективи НАБУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва САП викрили учасників так званої формули «Роттердам+» на масштабних зловживаннях, внаслідок чого споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Встановлено, що до зловживань причетні ексголова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), директор держпідприємства «Оператор ринку» - колишній член НКРЕКП, начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи, що є ключовим оператором вітчизняного ринку теплогенерації, та директор департаменту цієї ж теплогенеруючої компанії.

У 2016 році керівництво Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вступило у зговір з представниками групи приватних теплогенеруючих компаній. Зокрема під час розрахунку вартості електроенергії державний регулятор вніс до тарифу неіснуючі видатки – начебто витрати на доставку та перевалку до України вугілля з європейських портів.

Унаслідок таких махінацій відбулось зростання ціни на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців. Це, відповідно, призвело до підвищення вартості товарів та послуг для кінцевого споживача.

Протягом 2016-2017 років такі махінації завдали збитків населенню на 18,87 млрд грн. При цьому 14,3 млрд з цієї суми присвоїли приватні теплогенеруючі компанії.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) затримано одного із колишніх членів НКРЕКП. Місцезнаходження ще чотирьох фігурантів провадження ‒ ексголови НКРЕКП, начальника управління Комісії та двох топменеджерів групи компаній, встановлюється. Тому наразі їм повідомлено про підозру згідно зі статтями 135 і 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших учасників протиправної схеми.

Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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